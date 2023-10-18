Відповідні домовленості уклали прем'єр-міністри Румунії та України

Уряд України відмовився від терміну «молдовська мова», визнавши державною мовою Молдови румунську. Про відповідне рішення України повідомив у середу, 18 жовтня, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку під час прес-конференції з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

«Прем’єр-міністри беруть до уваги, що державною мовою Республіки Молдова є румунська мова; ґрунтуючись на результативних дискусіях президентів України та Румунії (м. Бухарест, 10 жовтня 2023 року). Румунська сторона вітає рішення, ухвалене сьогодні Урядом України, невідкладно розв'язати питання штучного розмежування між румунською та “молдовською” мовами шляхом імплементації відповідних практичних заходів з належним урахуванням усіх правових аспектів», – йдеться у спільній заяві міністрів, опублікованій на сторінці урядового порталу.

Марчел Чолаку подякував Денису Шмигалю за підтримку цього рішення та заявив, що молдовська мова є штучним винаходом Росії. Зазначимо, попри скасування терміну «молдовська мова» у Молдові, цю мову, яка практично ідентична до румунської, продовжують викладати у школах самопроголошеного «Придністров’я».

Нагадаємо, законопроект про заміну в усіх офіційних документах словосполучення «молдовська мова» на «румунська мова» молдовський парламент схвалив у березні 2023 року.