Парламент Молдови остаточно визначився із державною мовою

Парламент Молдови на своєму засіданні четвер, 16 березня, у другому читанні ухвалив ініційований партією влади PAS законопроект, згідно з яким термін «молдавська мова» у всіх документах замінять на «румунську мову». «За» проголосували 58 парламентаріїв, пише виданням Newsmaker.

Депутати вітали ухвалення закону оплесками. Тим часом представники опозиційного «Блоку соціалістів і комуністів» тримали плакати проти такого переходу.

Відтепер у всьому законодавстві Молдови словосполучення «румунська мова» займе місце «молдовських мов», зокрема замінять словосполучення «офіційна мова», «державна мова» та «рідна мова».

Крім того, національне свято «Наша мова», як воно нині називається в постанові парламенту «Про пам'ятні дні, святкові та вихідні дні» та у Трудовому кодексі, має називатися «Румунська мова».

Впродовж 30 днів з моменту набрання чинності закону органи державної влади, до повноважень яких належить прийняття, затвердження чи видання нормативних актів, внесуть необхідні зміни.

Згідно з Конституцією Молдови, державною в країні є молдовська мова. Водночас у Декларації про незалежність сказано, що державною є румунська мова. Запропонована зміна дасть змогу зробити відповідним законодавство до рішення Конституційного суду від 2013 року, який ухвалив, що Декларація про незалежність Молдови (там згадується румунська мова) переважає над текстом Конституції, у тому числі в частині найменування держмови.

Як відомо, молдавська мова – це одна з двох назв румунської мови в Молдові та один з п'яти її основних розмовних варіантів. І Молдова, і Румунія використовують одну літературну мову й алфавіт, заснований на латиниці. У школах Молдови вивчають «румунську мову». Впроваджена Радянським Союзом «молдавська кирилиця» на базі російського алфавіту використовується лише в окупованому Росією Придністров’ї.

Більшість лінгвістів не виділяють молдовську як окрему мову, розглядаючи її як молдовський діалект дако-румунської мови, нарівні з іншими регіональними румунськими діалектами: мунтенським, олтенським, трансільванським тощо.

На початку березня парламент Молдови проголосував за проєкт мовного закону у першому читанні.