Проросійські протести в Молдові, підтримані опозицією, участь у яких беруть завезені росіяни

Сполучені Штати Америки вважають, що особи, пов’язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові, щоб повалити владу і встановити проросійський уряд. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваних представників Білого дому, пише «Європейська правда».

США вважають, що Росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв’язків з Європейським Союзом. Вашингтон також бачить ознаки того, що пов’язані з урядом РФ особи можуть готувати антиурядові демонстрації в Молдові.

За даними американської розвідки переконана, що Росія сприяє поширенню дезінформації про стабільність у Молдові. Одним із прикладів є заява російського Міноборони про те, що Україна нібито планувала вторгнення до Придністровʼя. Посадовці США наголосили, що ці звинувачення є «необґрунтованими, неправдивими і створюють безпідставну тривогу».

Хоча CNN не називає імен своїх співрозмовників, питання Молдови на брифінгу в п’ятницю коментував речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Bloomberg.

«Ми впевнені в демократичних і економічних інститутах Молдови та їхній здатності реагувати на ці загрози, і, звичайно, ми продовжимо надавати надійну підтримку», — заявив він, додавши, що США передали Молдові розвідувальні дані про можливі заворушення.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про «план Росії взяти Молдову під свій контроль». Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію і заявила, що за допомогою протестів опозиції РФ має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі. Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, аби перекинути своїх військових до Молдови.

Згодом у Молдові почались проросійські протести, підтримані опозицією, участь у яких беруть завезені росіяни.