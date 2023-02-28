Сутички в Кишиневі, 28 лютого 2023

З ініціативи проросійської партії «Шор» на вулиці столиці Молдови – Кишинева вийшли тисячі людей, у місті був паралізований рух громадського транспорту.

Мітингувальники зібралися біля будівлі Академії наук. Учасники акції вимагають від уряду оплатити рахунки за газ, опалення та електрику за три зимові місяці, пояснює Newsmaker.

Крім того, демонстранти перекрили трасу на північ від Кишинева. Організатори мітингу звинуватили поліцію у спробах завадити демонстрантам проїхати до Кишинева. У поліції, своєю чергою, це заперечили. Пізніше стало відомо, що трасу розблокували. Частина автобусів і маршруток із протестувальниками все-таки попрямувала до Кишинева.

Тим часом у Кишиневі між учасниками акції і поліцейськими сталася бійка, коли учасники спробували прорватися до будівлі уряду. Після цього мітингарі припинили спроби прорвати кордон поліції. Вони встановили сцену біля мерії Кишинева.

Попередній протест «Руху для народу» пройшов 19 лютого. Учасники акції ухвалили резолюцію, в якій зажадали від уряду повністю сплатити рахунки населення за зимові місяці. Владі дали сім днів на роздуми. Прес-секретар уряду Даніел Воде тоді заявив, що влада поважає право громадян на протест та мирні збори, проте не коментуватиме акцію.

13 лютого президентка Мая Санду заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції, зокрема партії «Шор», із залученням людей з військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії напасти на урядові будівлі та змінити в країні владу.

«План [Росії] на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників», – розповіла президентка.