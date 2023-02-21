Дорін Речан розповів, що існує декілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові

Прем'єр-міністр Дорін Речан підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про те, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військових до Молдови. Однак, за його словами, силові органи країни готові до цього, інформує телеканал Moldova1.

Речан запевнив, що молдовські органи готові впоратися із цими викликами. Прем'єр також додав, що існує декілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові.

«Ще раз наголошу: наша мета – забезпечити мир і стабільність у країні, зокрема й придністровського регіону. Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми повинні узгоджувати наші цілі для досягнення миру та безпеки», – зазначив політик.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті ЄС 9 лютого заявив про «план Росії взяти Молдову під свій контроль». Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

13 лютого президентка Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію і заявила, що за допомогою протестів опозиції РФ має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі.