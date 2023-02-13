Мая Санду провела спеціальний брифінг, присвячений планам РФ дистабілізувати ситуацію в Молдові

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що українська сторона передала їй плани Росії щодо дестабілізації ситуації у Молдові. За її словами, дестабілізувати ситуацію в країні мали диверсанти з Росії, Білорусі та Балкан. Про це вона заявила на брифінгу 13 лютого, передає Newsmaker.

За її словами, диверсанти з військовою підготовкою мали діяти як цивільні.

«Це короткостроковий план, що передбачає диверсії із залученням осіб із військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держустанови і захоплення заручників», – розповіла Мая Санду.

Вона додала, що Україна передала матеріали, що містять детальну документацію логістики для організації цих диверсій.

«План передбачає використання людей з-поза меж країни для насильницьких дій у Молдові. Наприклад, матеріали містять інструкції для в’їзду у Молдову громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії», – зазначила президентка.

Також Мая Санду розповіла, що під виглядом мирних протестів готують спробу захоплення влади у Кишиневі, однак силові структури Молдови готуються запобігти цим провокаціям і контролюють ситуацію.

Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Росії щодо диверсійних дій у Молдові та взяття її під контроль.