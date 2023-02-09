Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередив молдовську колегу Маю Санду про перехоплені українською розвідкою плани Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні. Це підтвердили спецслужби Молдови та сама Санду.

Відповідну заяву Зеленський зробив у четвер, 9 лютого під час виступу на засіданні Європейської Ради в Брюсселі, повідомило «Громадське». Підтвердження молдовської сторони опублікував NewsMaker.

За словами українського президента, перехоплений російський документ показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається «зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни та встановити свій контроль над нею». Він зазначив, що поки невідомо, чи Москва дала наказ реалізувати цей план.

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови підтвердила, що українські спецслужби надали інформацію про спроби Росії дестабілізувати ситуацію в країні. Спецслужба зазначила, що проводить оперативні заходи, щоб виявити спроби дестабілізації ситуації в країні, і тісно співпрацює зі спецслужбами партнерів.

«У цьому контексті СІБ підтверджує, що як на підставі інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і в результаті оперативної роботи служби, виявили диверсійну діяльність, спрямовану на підрив держави Молдови, дестабілізацію та порушення громадського порядку», — заявили в службі.

Водночас в адміністрації президентки Молдови розповіли, що Мая Санду та Володимир Зеленський «постійно обмінюються думками щодо ситуації в регіоні», а молдовські органи «використовують усю інформаційну підтримку партнерів, щоб передбачити та запобігти будь-яким спробам підриву держави».