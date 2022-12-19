Росія планує дійти до Придністров'я, яке вже окуповане

Росія може розпочати новий наступ на Молдову вже на початку 2023 року. Все залежить від розвитку війни в Україні, заявив голова молдавської Служби інформаційної безпеки Александру Мустяце в інтерв'ю для TVR Moldova, пише Главком.

Як повідомляється, РФ може піти на такий крок у січні-березні наступного року.

«Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ на територію Республіки Молдова, а в тому, коли це відбудеться: або на початку року, у січні, лютому чи пізніше, березень, квітень», – заявив він.

За словами Александру Мустяце, Росія планує дійти до Придністров'я, яке вже окуповане. Такий розвиток подій він назвав «дуже високим».

«Судячи з наявної у нас інформації, Російська Федерація має намір піти далі. З метою створення з'єднання з Придністровським регіоном, який є територією Республіки Молдова, і тоді можна однозначно сказати, що так — вони мають намір дійти сюди, з'єднатися», — додав Мустяце.

Голова Служби розвідки та безпеки Молдови також зазначив, що найбільший склад боєприпасів у Європі, що знаходиться у Придністров'ї, максимально охороняється росіянами. Однією із гіпотез є використання цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.

Зазначимо, що у самій Росії на повідомлення молдавського чиновника вже відреагували. Російський сенатор Ради Федерацій Андрей Клімов заявив, що РФ «проводить миролюбну політику, попри всі твердження, що це не так». А усі закиди про плани нападу РФ на Молдову мають на меті отримання додаткового фінансування.

До слова, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов говорив, що Україна готова допомогти Молдові позбутися російських окупантів на території країни.