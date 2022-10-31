Сили ППО збили ракету над Чернівецькою областю, вона впала в Молдові

У Молдові впала російська ракета, яку збили українські сили протиповітряної оборони, повідомило молдовське Міністерство внутрішніх справ.

Це сталося вранці в понеділок, 31 жовтня, в селі Наславча біля кордону з Україною. Попередньо, жертв немає, але постраждали вікна кількох будинків, сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що російські війська намагалися атакувати одну з дамб, небезпеки затоплення немає.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня росіяни завдали масового ракетного удару. Вперше одна з ракет влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури в Чернівецькій області.