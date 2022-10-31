Збита українською ППО російська ракета впала в Молдові
В кількох будинках жителів прикордонного з Україною молдовського села вибито вікна
Світ — Володимир Пиріг, 0 0
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Сили ППО збили ракету над Чернівецькою областю, вона впала в Молдові
У Молдові впала російська ракета, яку збили українські сили протиповітряної оборони, повідомило молдовське Міністерство внутрішніх справ.
Це сталося вранці в понеділок, 31 жовтня, в селі Наславча біля кордону з Україною. Попередньо, жертв немає, але постраждали вікна кількох будинків, сказано в повідомленні.
У ньому зазначається, що російські війська намагалися атакувати одну з дамб, небезпеки затоплення немає.
Нагадаємо, вранці 31 жовтня росіяни завдали масового ракетного удару. Вперше одна з ракет влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури в Чернівецькій області.
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