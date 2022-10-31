Зранку, 31 жовтня, росіяни здійснили масові ракетні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Станом на 7.24 ранку 31 жовтня майже по всій Україні пролунали сигнали повітряної тривоги.

За попередніми даними, росіяни цього разу залучили до обстрілів близько десяти Ту-95мс з Каспійсько-Ростовського напрямку, що може означати пуски близько 40 ракет. Також за непідтвердженими даними, пуски ракет відбувались з території Білорусі і Курської області РФ.

Частина ракет була збита українськими силами ППО, але влучання по об'єктах критичної інфраструктури все ж сталися.

Зокрема, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання.

Мер Харкова Ігор Teрехов повідомив про два прильоти по Харкову. Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в місті.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець також повідомив, що ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв теж заявив, що росіяни атакували об‘єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання. Ще кілька ракет влучили по енергетичних об'єктах в Дніпрі та Дніпропетрвоській області.

Згодом стало відомо про перший від початку війни ракетний удар РФ по Чернівецькій області. Через ворожий обстріл там пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Наразі відомо про успішну роботу ППО на Одещині, Львівщині та Київщині. На Вінниччині збита ворожа ракета впала у цивільні об’єкти, загиблих і поранених немає. Про падіння уламків збитої ракети на цивільний об'єкт повідомив і голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Загалом силами та засобами Повітряних Сил було збито 44 з понад 50 випущених по Україні ракет.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії.