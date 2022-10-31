Російські війська завдали ракетного удару по об’єкту в Чернівецькій області. Атака сталася вранці понеділка, 31 жовтня, під час масової повітряної тривоги. Наразі відомо, що йдеться про енергетичний об’єкт. До цього часу всі ракети росіян над Буковиною були збиті ППО. Це – перше влучання.

Інформацію про ракетний удар по Буковині підтвердив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Він поки не уточнив, про який саме об'єкт йдеться, так само не зазначив, наскільки він пошкоджений.

«В Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів. В жодному разі не фотографуйте місця вибухів. Дочекайтеся офіційної інформації», – зазначив голова Чернівецької ОВА.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до цього часу Чернівецька область залишалася єдиною, де не було російських бомбардувань. Проте, ППО неодноразово збивала ракети у повітрі над Буковиною. Станом на липень 2022 року повідомлялося про дві збиті російські ракети у Чернівецькій області.

Під час масових ракетних атак по Україні у жовтні почастішали атаки і на Чернівецьку область. Зокрема, у четвер, 13 жовтня, на території Буковини було чутно вибухи, пізніше Чернівецька ОВА повідомила, що спрацювало ППО. У суботу, 22 жовтня, над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро. Тоді пошкоджень об’єктів та будинків громадян зафіксовано не було.

Додамо, вранці понеділка, 31 жовтня, російські війська завдали масових ракетних ударів по всій території України. Повітряна тривога у всіх областях триває із 07:23. За попередніми даними, росіяни цього разу залучили до обстрілів близько десяти Ту-95мс з Каспійсько-Ростовського напрямку, що може означати пуски близько 40 ракет. Наразі відомо про влучання у Києві, два прильоти у Харкові, влучання в енергетичний об’єкт у Черкаській області та у Запоріжжі.