У четвер, 13 жовтня, росіяни вкотре здійснили ракетну атаку одразу на декілька областей на західній Україні. Відомо про влучання двох крилатих ракет у військову частину на Львівщині, ще декілька ракет збили сили протиповітряної оборони (ППО).

Повітряну тривогу на території всієї України оголосили о 15:59. Уже незабаром очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив про роботу ППО на Буковині. Згодом звук вибухів почули на Тернопільщині, а голова ОВА Володимир Труш закликав мешканців залишатись в укриттях. Пізніше Труш уточнив, що ППО спрацювала на території Чортківської громади.

На Львівщині також спрацювала ППО. Інформацію підтвердив глава ОВА Максим Козицький. Він уточнив, що ракети влучили в один з військових об'єктів у Львівській області.

«Це повторне влучання у цей об'єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об'єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО», – повідомив Козицький.

За попередніми даними, російські ракети влучили на територію військової частини у Бродах – вперше росіяни атакували її 24 лютого.

Також звуки вибухів чули на Волині та на Рівненщині, проте підтверджень про роботу ППО, як і можливих влучань ракет, у цих регіонах немає.

Нагадаємо, 10 та 11 жовтня росіяни здійснили ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині.