Росіяни знову атакували ракетами західні регіони України. Подробиці
Дві ракети влучили у військову частину на Львівщині
У четвер, 13 жовтня, росіяни вкотре здійснили ракетну атаку одразу на декілька областей на західній Україні. Відомо про влучання двох крилатих ракет у військову частину на Львівщині, ще декілька ракет збили сили протиповітряної оборони (ППО).
Повітряну тривогу на території всієї України оголосили о 15:59. Уже незабаром очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив про роботу ППО на Буковині. Згодом звук вибухів почули на Тернопільщині, а голова ОВА Володимир Труш закликав мешканців залишатись в укриттях. Пізніше Труш уточнив, що ППО спрацювала на території Чортківської громади.
На Львівщині також спрацювала ППО. Інформацію підтвердив глава ОВА Максим Козицький. Він уточнив, що ракети влучили в один з військових об'єктів у Львівській області.
«Це повторне влучання у цей об'єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об'єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО», – повідомив Козицький.
За попередніми даними, російські ракети влучили на територію військової частини у Бродах – вперше росіяни атакували її 24 лютого.
Також звуки вибухів чули на Волині та на Рівненщині, проте підтверджень про роботу ППО, як і можливих влучань ракет, у цих регіонах немає.
Нагадаємо, 10 та 11 жовтня росіяни здійснили ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині.