У Новому Калинові дислокується 12-та окрема бригада армійської авіації

Вранці 24 лютого ворожі війська обстріляли три військові частини на Львівщині – у містах Броди, Кам'янці-Бузькій та Новому Калинові Самбірського району.

Інформацію про обстріл в/ч А3913 у м. Новий Калинів, де дислокується 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка, підтвердив ZAXID.NET мер міста Богдан Юзьвяк.

«Обстріляли близько 7:30 п'ятьма ракетами», – повідомив ZAXID.NET Богдан Юзьвяк. Внаслідок обстрілу горять склади.

У ДСНС України повідомили про обстріл військової частини у м. Кам'янка-Бузька Львівської області. Також атаковано військову частину у Бродах. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.