Росіяни вдарили чотирма ракетами по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області, одну ракету збили ППО. Ракети влучили у розподільчий пристрій ТЕС. На місці атаки виникла пожежа, над її ліквідацією працювали понад 60 рятувальників. Внаслідок атаки на території Прикарпаття різко знизилась напруга в електромережі, проте наразі в області електропостачання забезпечено.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, внаслідок ракетного удару по Бурштинській ТЕС ніхто з працівників не постраждав. «Зафіксовано влучання чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. Жоден працівник станції не постраждав. На місці працює ДСНС», – зазначила Світлана Онищук.

У прес-службі ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що на місці влучання ракет працює мобільно-оперативна група ДСНС. «Всього до ліквідації пожежі залучено 65 рятувальників та 18 спецавтомобілів. За попередньою інформацією постраждалих внаслідок пожежі немає», – повідомляють рятувальники. Пожежу ліквідували близько 16:40.

За інформацією Івано-Франківської ОВА, в енергомережі області різко понизилася напруга, однак електропостачання наразі забезпечено.

«Обленерго регулює енергопостачання, споживачів забезпечено повністю електропостачанням. Є прохання з 17 до 22 години обмежити використання електрики. Це допоможе нам пройти критичні навантаження», – наголосила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Також вона попросила не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі атак – не публікувати фото і відео. «Є дуже велика ймовірність повторних ракетних ударів по державі», – зазначила Світлана Онищук.

Зазначимо, вранці понеділка, 10 жовтня, Росія завдала масових ракетних ударів по всій території України. Повітряна тривога на всій території України почалася близько 07:30. Одразу після цього стало відомо про перші вибухи у Києві та Дніпрі. Згодом стало відомо про вибухи в Хмельницькому, Житомирі та Львові.