Російські військові атакували один з об'єктів критичної інфраструктури в Хмельницькому. Наразі у місті відсутнє електропостачання, а також призупинене водопостачання. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Загалом на Хмельниччині протягом ранку понеділка, 10 жовтня, пролунали декілька вибухів. Голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що у області працює протиповітряна оборона. Згодом він підтвердив, що росіяни атакували декілька об'єктів.

«Наразі є інформація про удари по об'єктах інфрастуктури нашої області. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях», – зазначив він.

Пізніше стало відомо, що внаслідок російської атаки постраждав Хмельницький. Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин. «Друзі, в результаті масованого ракетного обстрілу російськими терористами пошкоджено один із об’єктів критичної інфраструктури. В кількох будинках повилітали вікна. Постраждалих немає», – повідомив він.

Станом на 10:30 у місті відсутнє електропостачання, не працює електротранспорт, призупинене водопостачання, не працюють світлофори. Медичні заклади заживлені від власних дизель-генераторів.

Всі пошкодження ліквідують після завершення повітряної тривоги. Також Олександр Симчишин закликав містян залишатись в укриттях.

Оновлено о 12:37. Мер міста повідомив, що бригади комунальників вже розпочали ремонтні роботи. Станом на цю годину частина міста вже має електропостачання.

Додамо, що зранку 10 жовтня росіяни завдали масованих ракетних ударів по території всієї України. Постраждали Київ, Дніпро, Львів, Житомир, Івано-Франківськ. Зокрема, на Львівщині ворог завдав ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.