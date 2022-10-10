Наслідки російських ракетних ударів по Києву

Зранку понеділка, 10 жовтня, Росія завдала масових ракетних ударів по багатьох українських містах. Повітряна тривога на всій території України почалася близько 08:00. Одразу після цього стало відомо про перші вибухи у Києві та Дніпрі. Згодом стало відомо про вибухи в Хмельницькому, Житомирі та Львові.

Київ

У Києві після 08:00 російські ракети поцілили в об’єкти у Шевченківському та в Солом’янському районах, рух транспорту у центрі міста перекритий, повідомив міський голова Віталій Кличко. О 09:35 у місті пролунали ще два вибухи.

Київський метрополітен спершу закрив пересадковий вузол «Театральна-Золоті ворота», станції червоної гілки метрополітену працюють як укриття. Але згодом зупинили рух усіх поїздів на всіх гілках.

Детальніше про удар по Києву читайте тут.

Хмельницький

Також вибухи пролунали у Хмельницькому. За інформацією місцевих ЗМІ, в деяких районах зникло світло. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що працювала ППО, а згодом уточнив, що є удари по об’єктах критичної інфраструктури. У деяких будинках від вибуху повибивало вікна. Детальніше про вибухи у Хмельницькому читайте тут.

Дніпро

Також вранці 10 жовтня російські загарбники атакували ракетами Дніпропетровщину. Близько 8:25 у місті пролунали кілька вибухів, згодом – ще серія. Інформацію про удар підтвердив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Масована ракетна атака на область. Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби», – повідомив він.

Житомир

У Житомирі росіяни вдарили ракетами по енергетичній інфраструктурі, повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають», – йдеться в його повідомленні.

Львів

Від російської атаки на Львів постраждали об’єкти критичної інфраструктури. У місті було чутно кілька серій вибухів. Детальніше про вибухи у Львові читайте тут.

Харків

Попередньо три прильоти російських ракет зафіксували в Харкові. Удар був на об'єкті енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста зникло світло, відсутнє водопостачання.

«Фахівці обленерго, наші комунальники роблять все можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова», – повідомив міський голова Ігор Терехов.

Івано-Франківськ

Через ракетну атаку в Івано-Франківську зупинили громадський транспорт, а міський голова закликав усіх працювати онлайн. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що росіяни завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Подробиць вона не повідомила.

Інші регіони

Про російські атаки також повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, який лише повідомив, що в регіоні працювала ППО.

Також про роботу ППО на Тернопільщині повідомив голова ОВА Володимир Труш, не уточнивши подробиць.

Про перебої зі світлом і водопостачанням також повідомив і голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. За його інформацією, перебої зі світлом і водою спостерігаються по всій області.

Також росіяни вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури в Конотопі Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. За його інформацією, є поранені.

На вибухи відреагував президент України Володимир Зеленський.

«229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві», – йдеться в його зверненні.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, більшість випущених ракет знешкодили українські сили ППО.

«Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО», – уточнив Залужний.

Також вибухи прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак, назвавши росіян «неадекватними бункерними боягузами».

«Росіяни – ганебні невдахи. Ви думали нас налякати? Думали, що українці бояться терору від неадекватних бункерних боягузів? Ви думаєте, що ми будемо зупинятися? Ні, на кожен удар буде жорстка відповідь. Ви відповісте за кожну смерть і страждання. І не тільки ви. Відповідатимуть цілі покоління росіян. Ми продовжуємо йти вперед. Ми будемо і далі знищувати кожного, хто прийде в Україну зі зброєю. Ці удари роблять нас ще злішими. Ці удари лише пришвидшать наш рух вперед», – написав він у Telegram.