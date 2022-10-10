Вранці 10 жовтня, Росія завдала ракетних ударів по Києву. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом», – зазначив мер столиці України.

За словами очевидців, одна з ракет впала в районі пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській. На місці працюють рятувальники.

Відомо, що на місці падіння ракет спалахнули кілька автомобілів. За попередніми даними, внаслідок вибухів є постраждалі серед мирного населення.

Речниця ДСНС Світлана Водолага у коментарі УП уточнила, що внаслідок влучання є кілька загиблих і поранених.

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