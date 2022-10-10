У Чорному морі росіяни збільшили на чергуванні кількість ракетоносіїв з 2 до 6. Про це повідомляє ОК «Південь».

У командуванні повідомили, що 11 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, а кількість ракетоносіїв на чергуванні ворог різко збільшив до 6, з яких 2 – підводні. На Україну спрямовані близько 40 «Калібрів».

Також на південному напрямку ворог наносить системне вогневе ураження по наших позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах.

Тилові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенітно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе.

Для запобігання просування наших військ здійснює мінування місцевості. На напрямок просування наших військ ворог підтягує резерви – близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки.

Крім того, з метою уточнення розташування ЗСУ та корегування вогню артилерії продовжує повітряну розвідку безпілотними шпигунами.