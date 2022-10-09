Ресурс The War Zone опублікував супутникові знімки російського аеродрому «Шайковка», куди 7 жовтня залетів та вибухнув невідомий безпілотник.

На опублікованих фото зафіксовано сліди від пожежі внаслідок падіння дрона, але ознак ураження літаків Ту-22М не виявлено. Раніше про те, що безплотник уразив два таких літаки, повідомляв сайт LB.ua з посиланням на свої джерела.

«Поява нових слідів на траві біля північної та злітно-посадкової смуги підтверджує російську інформацію про те, що дрон був збитий під час спроби атаки», – йдеться в аналізі від The War Zone.

Разом з тим його автори звернули увагу на переміщенні літаків на цій авіабазі. Зокрема, вісім Ту-22М3 були виведені на інше місце в ніч з 7 на 8 жовтня, ймовірно, для того, щоб унеможливити повторні атаки.

There are no signs of damage to a Russian air base 140 miles from the border with Ukraine that came under attack by a drone on Friday. There are scorch marks near the northern end of the runway though and a number of Tu-22Ms appear to have left the base recently. Full analysis: pic.twitter.com/WS8Afd9UJq — The War Zone (@thewarzonewire) October 9, 2022

Нагадаємо, 7 жовтня на територію російської авіабази «Шайковка» у Калузькій області залетів та вибухнув невідомий безпілотник. Голова області повідомив, що БПЛА міг прилетіти з боку кордону з Україною – це близько 225 км.

На авіабазі «Шайковка» дислокується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк військово-повітряних сил Росії. Він має на озброєнні дальні надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, які періодично обстрілюють територію України надзвуковими крилатими ракетами Х-22.