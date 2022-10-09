З російського аеродрому «Шайковка» після вибуху безпілотника перемістили частину літаків
На фото немає доказів знищення двох літаків, про яке повідомляли ЗМІ
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Ресурс The War Zone опублікував супутникові знімки російського аеродрому «Шайковка», куди 7 жовтня залетів та вибухнув невідомий безпілотник.
На опублікованих фото зафіксовано сліди від пожежі внаслідок падіння дрона, але ознак ураження літаків Ту-22М не виявлено. Раніше про те, що безплотник уразив два таких літаки, повідомляв сайт LB.ua з посиланням на свої джерела.
«Поява нових слідів на траві біля північної та злітно-посадкової смуги підтверджує російську інформацію про те, що дрон був збитий під час спроби атаки», – йдеться в аналізі від The War Zone.
Разом з тим його автори звернули увагу на переміщенні літаків на цій авіабазі. Зокрема, вісім Ту-22М3 були виведені на інше місце в ніч з 7 на 8 жовтня, ймовірно, для того, щоб унеможливити повторні атаки.
Нагадаємо, 7 жовтня на територію російської авіабази «Шайковка» у Калузькій області залетів та вибухнув невідомий безпілотник. Голова області повідомив, що БПЛА міг прилетіти з боку кордону з Україною – це близько 225 км.
На авіабазі «Шайковка» дислокується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк військово-повітряних сил Росії. Він має на озброєнні дальні надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, які періодично обстрілюють територію України надзвуковими крилатими ракетами Х-22.