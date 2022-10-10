Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав усі заклади у місті протягом доби працювати лише в режимі онлайн. Також мер міста зазначив, що у Франківську зупинили транспорт через серйозну загрозу атаки. Наразі місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи на території Прикарпаття, проте поки офіційно ці дані не підтверджені.

Про необхідність працювати протягом доби, 10 жовтня, тільки в режимі онлайн Руслан Марцінків сказав зранку під час онлайн-ефіру у Facebook. Зокрема, міський голова попросив мешканців міста бути в укриттях, без потреб не виходити на вулицю, а всі громадські заклади мерія закликає працювати лише в онлайн-режимі.

«Ми весь транспорт зупинили і ви тепер розумієте, чому. Потрібно розуміти, що кількість ракет сьогодні є надзвичайно великою», — сказав мер.

«Прохання до всіх закладів, до всіх підприємств сьогодні максимально обмежити роботу, максимально працювати в онлайн-режимі протягом цієї доби. Закликаю усіх в Івано-Франківську перебувати в укриттях, бути максимально у безпеці, обстріли можуть тривати довго», — додав Руслан Марцінків.

Зазначимо, вранці понеділка, 10 жовтня, Росія завдала масових ракетних ударів по всій території України. Повітряна тривога на всій території України почалася близько 07:30. Одразу після цього стало відомо про перші вибухи у Києві та Дніпрі. Згодом стало відомо про вибухи в Хмельницькому, Житомирі та Львові. Станом на 10:22 повітряна тривога триває по всій території України.