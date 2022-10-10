Російські війська завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Інформацію про атаку підтвердила голова ОВА Світлана Онищук. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про енергетичний об’єкт поблизу Бурштина. Разом із тим у мережі повідомляють про нові вибухи на території Івано-Франківської області.

Про удари по об‘єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області офіційно повідомили в прес-службі ОВА близько 11:20 понеділка, 10 жовтня. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила про удари по області, проте наразі жодних деталей не розголошує. За попередніми даними, які оприлюднило «Суспільне», йдеться про енергетичний об’єкт біля Бурштина. Мешканців Прикарпаття наполегливо закликають залишатися в укриттях.

«Зафіксували удари по об‘єктах критичної інфраструктури в області. Більше інформації згодом. Жителі Івано-Франківщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу», – зазначила Світлана Онищук.

Раніше «Суспільне» з посиланням на власні джерела повідомило про атаку енергетичної інфраструктури поблизу Бурштина. Разом з тим, жодних інших відомостей про ракетні удари на Прикарпатті наразі не повідомляють.

Зазначимо, вранці понеділка, 10 жовтня, Росія завдала масових ракетних ударів по всій території України. Повітряна тривога на всій території України почалася близько 07:30. Одразу після цього стало відомо про перші вибухи у Києві та Дніпрі. Згодом стало відомо про вибухи в Хмельницькому, Житомирі та Львові. Станом на 11:32 повітряна тривога триває по всій території України.