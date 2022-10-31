Уранці в понеділок, 31 жовтня, під час повітряної тривоги у Львові та Львівській області спрацювали сили протиповітряної оборони (ППО) України, які збили три російські ракети. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряна тривога по всій Україні почалася о 7:23. За годину на Львівщині були чутні вибухи. За словами Максима Козицького, на території області сили ППО збили російські ракети.

«Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях», – повідомив він.

Пізніше Максим Козицький уточнив, що ПВК «Захід» збило над територією Львівщини три ракети.

Нагадаємо, зранку 31 жовтня росіяни обстріляли енергетичні об'єкти в кількох областях України. Наразі відомо про вибухи у Києві, Харкові, Черкаській та Чернівецькій областях, а на Одещині Волині та Київщині спрацювала ППО.

Пізніше у командуванні Повітряних сил повідомили, що Протиповітряна оборона України збила 44 із понад пів сотні російських ракет, із літаків Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555.