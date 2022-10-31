Протиповітряна оборона України збила 44 із понад півсотні російських ракет, запущених Росією вранці 31 жовтня. Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил.

Там зазначили, що о 7:00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування «Центр» – 18, повітряного командування «Південь» – 12, повітряне командування «Схід» – 9, повітряного командування «Захід» – 5.

Нагадаємо, вранці понеділка, 31 жовтня, російські війська завдали масових ракетних ударів по всій території України.

Наразі відомо про влучання у Києві, два прильоти у Харкові, влучання в енергетичний об’єкт у Черкаській області та у Запоріжжі.