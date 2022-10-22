У суботу зранку, 22 жовтня, росіяни масово обстріляли міста на заході країни. Зокрема, під обстріли потрапили Луцьк, Ковель, Хмельницький, Рівне, вибухи були зафіксовані у Львівській області. Також повітряну тривогу оголосили на Закарпатті.

Окрім того, зранку вибухи було чули у Київській, Одеській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Вночі під обстріли також потрапила Чернівецька область. Загалом тривогу близько 8 години ранку, 22 жовтня, оголосили у всіх областях України. Через обстріли виникли проблеми з електропостачанням та мобільним зв’язком.

Повідомляють, що у деяких районах Луцька та Рівного зникло світло.

Зранку 22 жовтня міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що через влучання в об’єкт енергетики в частині міста відсутня електроенергія.

«Прильоти в об'єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники. Деталі згодом», – повідомив він.

Пізніше він додав, що ударною хвилею було пошкоджено приватний будинок, одна людина отримала опіки. За попередньою інформацією, загиблих немає.

За інформацією «Суспільного», зранку вибухи також пролунали на Рівненщині. Мешканці повідомляють про перебої зі світлом та водою.

У Хмельницькій міськраді близько 9:11 повідомили, що через обстріли місто залишилося без світла.

«Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне», – повідомили в міськраді.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій також підтвердив вибухи та закликав усіх мешканців залишатися в укриттях.

Близько 9:30 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області працювала ППО.

«Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях!», — закликав він.

Вибухи було також чути в Івано-Франківській області. Наразі там триває повітряна тривога. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, що є загроза ракетних ударів та закликала мешканців залишатися в укриттях.

Також повітряну тривогу оголосили на Закарпатті.

Вночі окупанти також завдали ракетних ударів по Чернівецькій області. Над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро. Пошкоджень об’єктів та будинків громадян не має.

Окрім обстрілів заходу України, обстріли також були зафіксовані й у інших частинах країни. У Київській, Одеській, Чернігівській та Кіровоградській областях чути вибухи. За інформацією голови ОВА Олексія Кулеби, на Київщині працює ППО. Є проблеми зі світлом і водопостачанням.

За інформацією Віталія Кличка, кілька ракет, що летіли на Київ, збили в області сили ППО.

«Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях, дбайте про свою безпеку. Економте електроенергію і з розумінням поставтеся до обмежень її постачання», – близько 10:20 закликав Кличко.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, на Одещині є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. У декількох населених пунктах Одеського району немає світла.

Окупанти також завдали ударів по енергетичних об’єктах у Кіровоградській області. Про влучання у Кропивницькому та Голованівському районах повідомив міський голова Кропивницького Андрій Райкович. За його словами, внаслідок обстрілів знеструмлено ряд населених пунктів в області. Можливі перебої з постачанням електроенергії, жителів області просять суттєво скоротити споживання.

«Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах. Звертаю вашу увагу, що можливі перебої з постачанням електроенергії. Вимкніть з розеток усі зайві прилади! В області вже є відключення. Поставтесь з розумінням! І обов’язково будьте в укриттях!», – зазначив він.

Також під ракетний обстріл потрапила Вінницька область, було чутно звуки вибухів. Наразі повітряна тривога в області триває.

У ніч на суботу окупанти також завдали удару по Черкащині. Про це у Telegram повідомив голова Черкаської ОВА Дмитро Табурець.

«Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкащину. Про наслідки згодом. Працюють служби. Жодних фото чи відео! Не наражайте всіх нас на повторні ворожі атаки по локаціях», – написав Табурець.

Відбій повітряної тривоги після цих масових обстрілів було оголошено у більшості областей близько 11:00. Потім у деяких областях тривогу оголосили знову.

Відомо, що частину запущених ракет приземли сили ППО. В Миколаївській області сили ППО приземлили 10 російських безпілотників-камікадзе. Також ППО збили 4 крилаті ракети над Одещиною та одну – над Миколаївщиною. У західних регіонах було знищено 7 крилатих ракет.

«Ворог застосував високоточні ракети повітряного базування. Ймовірно Х-101, Х-555 , випущених із стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95. Запуск здійснено з декількох напрямків РФ. В зоні відповідальності повітряного командування «Захід» авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами з'єднання знищено сім крилатих ракет ворога», – повідомило повітряне командування «Захід».

Командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Було випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). Крім того, атакували з кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр». Усього – 16 пусків.

«В зонах відповідальності Повітряне командування «Південь», «Центр», та «Захід» Повітряних Сил ЗСУ авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено 18 крилатих ракет ворога: 13 КР Х-101/Х-555; 5 КР «Калібр», – зазначено у повідомленні.

За інформацією міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича, у південних регіонах було уражено 4 об'єкти критичної інфраструктури. По одному в Одеській та Кіровоградський областях, 2 – в Миколаївській.

«Укренерго» повідомило про вимушене обмеження енергопостачання 10 областей України та міста Києва через російські обстріли та руйнування енергетичної інфраструктури.

Оновлено о 14:20. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що без електропостачання станом на 14:20 залишилися:

у Хмельницькій області відключено 672 тис. абонентів,

у Миколаївській – 188 400,

у Волинській області – 102 тис.,

у Черкаській – 242 тис.,

у Рівненській – 174 790,

у Кіровоградській – 61 913,

в Одеській – 10,5 тис.

За його інформацією, силами ППО було знищено 18 ракет.