Cотні населених пунктів знеструмлені внаслідок ранкової атаки військ РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня Росія пошкодила 30% електростанцій в Україні, що спричинило масові відключення світла по всій країні.

Президент зазначив, що для переговорів з режимом Владіміра Путіна «не лишилося місця».

«Ще один вид російських терористичних атак: цільова енергетична та критична інфраструктура. Із 10 жовтня 30% українських електростанцій зруйновано, що спричинило масові відключення світла по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не лишилося місця», – зазначив Зеленський.

Глава держави також опублікував коротке англомовне відео про удари Росії на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

Зазначимо, що сьогодні російські військові знову атакували об’єкти критичної інфраструктури України. Вибухи пролунали в Києві, Житомирі, Харкові, Кривому Розі.

4 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про неможливість проведення переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним.