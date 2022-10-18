Цілями російських ударів стали об'єкти енергозабезпечення

Зранку у вівторок, 18 жовтня, російські війська завдали ракетних ударів по низці міст України.

Станом на 8:24 повітряна тривога була оголошена на всій території України. Одразу після цього стало відомо про перші вибухи у Дніпрі та Харкові.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, у Дніпрі російські війська зранку завдали удару по обʼєкту енергетичної інфраструктури, а в Житомирі – по обʼєкту енергозабезпечення

«Два прильоти в об‘ʼкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС», — зазначив він.

Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу». На лівому березі міста перебої з водою.

За повідомленням Тимошенка у Житомирі попередньо, два прильоти в обʼєкт енергозабезпечення. На місці працюють рятувальники.

Водночас Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що у місті після прильотів по енергетичній інфраструктурі немає ані електрики, ані води.

Він також попросив батьків забрати дітей зі школи та садочків. Очного навчання сьогодні не буде.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом район одного із промислових підприємств міста

«Харків під обстрілом – у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста», – написав він.

Харківський метрополітен о 08:33 повідомив, що «у зв’язку з обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену». Громадяни можуть використовувати станції як укриття.

Також близько 9:05 користувачі соцмереж повідомили про вибух у Києві. Інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, вибухи сталися на обєктах критичної інфраструктури в Деснянському районі столиці.

«Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом», – написав він.

Також попередньо повідомляється про 3 влучання. повідомляється, що після прильотів в різних частинах міста спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також повідомляється, що сьогодні можливе відключення світла у всіх районах столиці, для відновлення потужностей

Раніше сьогодні, близько 7:00 голова Криворізької ВДА Олександр Вілкул повідомив про ракетний удар по північній частині Кривого Рогу. Він закликав містян перебувати в укриттях.

Зазначимо, що ракетні удари росіян почалися ще з ночі. У ніч проти 18 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи, після чого в місті зникло електропостачання. За наявною інформацією, електропостачання немає й у частині області. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ремонтом вже займаються. Своєю чергою міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич написав, що усі служби працюють і пообіцяв повідомити деталі зранку.

Про звуки вибухів у Миколаєві повідомили о 1:42. За кілька хвилин у місті та області оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 2:20.

Згодом Кім повідомив, що вночі Миколаїв знову був обстріляний ракетами с-300. Є влучання у двоповерховий будинок. Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувально-пошукові роботи продовжуються.

«Станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання. Дякую кожному за оперативну роботу», – написав він.

Обстріли прокоментував також президент України Володимир Зеленський.

«Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, – тероризувати і вбивати мирних людей. У Миколаєві ракетами C-300 ворог зруйнував житловий будинок. Загинула людина. Також був удар по квітковому ринку, каштановому скверу. Цікаво, з чим на цих абсолютно мирних об’єктах боролися російські терористи? Держава-терорист нічого не змінить для себе ось отакими діями. Лише підтвердить свою руйнівну і вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме», – написав він у Telegram і показав наслідки нічного обстрілу Миколаєва.

Як інформував ZAXID.NET, 17 жовтня росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Пʼять вибухів зафіксували в Шевченківському районі столиці. Атаки здійснювали з південного напрямку.

Унаслідок атаки дронами в Києві виникла пожежа в нежитловій будівлі. Також пошкоджено кілька житлових будинків та енергетичних об'єктів. Загинули чотири людини.

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