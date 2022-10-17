Уранці 17 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе Київ. Вибухи пролунали в Шевченківському районі столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, перший вибух стався у Шевченківському районі – в середмісті столиці. Наступні вибухи також чули в Шевченківському районі.

За словами Кличка, в результаті атаки дронами в нежитловій будівлі в Шевченківському районі спалахнула пожежа. Працюють пожежні підрозділи.

Також ушкоджені кілька житлових будинків. За поки непідтвердженими даними, вибухи пролунали неподалік від офісу «Укренерго».

На місці працюють медики та рятувальники, кількість жертв поки не уточняється.