Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо вступу до НАТО та неможливість переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Своїм указом Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності».

«Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним», – йдеться у тексті введеного в дію рішення РНБО.

Також цим указом схвалено текст спільного звернення президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.

Кабміну доручено підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України та забезпечити посилення обороноздатності через збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні. Верховній Раді рекомендовано прискорити прийняття законопроектів щодо санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Росії.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією, але тоді, коли її президентом буде не Владімір Путін.