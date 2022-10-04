Зеленський підписав указ про неможливість переговорів з Путіним
Президент ввів в дію відповідне рішення РНБО
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Президент України Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним. Про це повідомляється на сайті глави держави.
Своїм указом Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності».
«Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним», – йдеться у тексті введеного в дію рішення РНБО.
Також цим указом схвалено текст спільного звернення президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.
Кабміну доручено підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України та забезпечити посилення обороноздатності через збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні. Верховній Раді рекомендовано прискорити прийняття законопроектів щодо санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Росії.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією, але тоді, коли її президентом буде не Владімір Путін.