Україна готова до переговорів із Росією, але тоді, коли її президентом буде не Владімір Путін. Про це за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) у пʼятницю, 30 вересня, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, домовитись із Росією при припинення війни на справедливих умовах зараз не можливо, однак Україна готова до діалогу із РФ, але з іншим президентом.

«Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитись про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським Президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії», – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, у четвер, 29 вересня, президент Володимир Зеленський звернувся до корінних народів Росії, які російська влада хоче знищити злочинною мобілізацією, кинувши у війну проти України. Він закликав їх боротися за свою свободу. Натсупного дня Міністерство освіти Дагестану опублікувало на своєму сайті звернення Володимира Зеленського.