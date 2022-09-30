Міністерство освіти російського Дагестану опублікувало на своєму сайті звернення Володимира Зеленського до корінних народів Росії, в якому український президент закликав їх відмовлятися їхати воювати проти України і боротися проти війни.

Відповідне звернення з'явилося 30 вересня на офіційному сайті міносвіти Республіки Дагестан, де вже тиждень тривають протести проти мобілізації, оголошеної Владіміром Путіним. Трохи згодом, це ж звернення опублікувала Рада муніципальних утворень Дагестану. Трішки згодом звернення були видалені. Представники влади Дагестану наразі не коментвали це.

У зверненні Зеленський підкреслив, що війна потрібна лише одній людині, і через її забаганки не повинні помирати тисячі громадян РФ. За словами президента України, представникам усіх народностей РФ слід боротися за свою свободу зараз, аби потім не довелося відстоювати просто право жити.

«Ніхто не повинен брати участі в ганебній війні. Дагестанці не мають гинути в Україні. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Загалом майже 200 різних народів... Ви знаєте, хто відправляє їх до України. Той, хто відправляє, він і хоче їх зробити «вантажем 200. А чого ви хочете? Я впевнений, що ви хочете жити. Я впевнений, що ви втомилися від брехні. Я впевнений, що ви знаєте: боротися треба зараз! Ми бачимо, що ви чините опір злочинній мобілізації, якою російська влада хоче перекрити провал своєї кадрової армії та своїх злочинних наказів. Боріться, щоб не загинути!», – закликав Зеленський.

21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За словами міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, до лав російської армії планують призвати біля 300 тис. військових запасу. Проте частина аналітиків ставлять це під сумнів, оскільки дані про масштаби призову засекречені.

Майже одразу Дагестан став одним із перших російських регіонів, які наважилися на акції протесту проти мобілізації. Протестувальники регулярно вступають у сутички з поліцією, аби втихомирити учасників акцій протесту, поліцейським доводиться відкривати вогонь у повітря. За неофіційними даними, Дагестан є одним із лідерів серед російських регіонів за кількістю загиблих у війні проти України.