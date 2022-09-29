Звернення було записане біля будинку, де у 1960-их рр жив керівник національно-визвольної боротьби народів Пн Кавказу Імам Шаміль

У четвер, 29 вересня, президент Володимир Зеленський звернувся до корінних народів Росії, які російська влада хоче знищити злочинною мобілізацією, кинувши у війну проти України. Він закликав їх боротися за свою свободу.

«Дагестанці не повинні гинути в підлій та ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Загалом майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати до України. Той, хто відправляє, хоче зробити вас «вантажем 200». А чого ви хочете? Я впевнений, що ви хочете жити. Я впевнений, що ви втомилися від брехні. Я впевнений, що ви знаєте: боротися треба зараз! Ми бачимо, що ви чините опір злочинній мобілізації, якою російська влада хоче перекрити провал своєї кадрової армії та своїх злочинних наказів. Боріться, щоб не загинути!», – звернувся російською мовою Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ці народи не повинні воювати у цій злочинній та підлій війні проти українців. Також Зеленський закликав зараз захищати свою свободу на вулицях і площах, щоби потім не довелося в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне проводити і наступні хвилі мобілізації. Він зазначив, що мобілізація в РФ не обмежиться анонсованими раніше 300 тис. осіб. Лише за тиждень мобілізували вже понад 100 тис. осіб. За його словами, українці не відступлять.

«Україна продовжить оборонятися і переможе у цій війні, яка була розв’язана проти українців, бо ми на своїй землі, на нашому боці правда і з нами весь цивілізований світ», – зазначив Зеленський.

Також Зеленський процитував слова керівника національно-визвольної боротьби народів Північного Кавказу Імама Шаміля: «Кожен, хто піднімає зброю проти істини, піднімає її на свою погибель».

Він зазначив, що Росія вже залишилася сама, вона вже ізольована і буде засуджена за цю війну.

Своє звернення Зеленський завершив словами Тараса Шевченка «Борітеся! – Поборете!».