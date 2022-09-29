Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО
Засідання відбудеться 30 вересня, порядок денний наразі не повідомили
На п'ятницю, 30 вересня, президент Володимир Зеленський скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров у Facebook.
«Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом», – зазначив Никифоров.
Зазначимо, що завтра військовий злочинець Владімір Путін має взяти участь у церемонії підписання так званих «договорів» про вступ до Росії окупованих територій України, де пройшли псевдореферендуми. Церемонія запланована на 15:00.
Нагадаємо, що 27 вересня росіяни озвучили «результати» псевдореферендумів на окупованих територіях. У Кремлі «референдуми» назвали «такими, що відбулися». У четвер, 20 вересня, в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться «церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій». Раніше Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки повідомило, що Путін 30 вересня анексує окуповані території.