Президент Зеленський скликав на завтра засідання РНБО

На п'ятницю, 30 вересня, президент Володимир Зеленський скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров у Facebook.

«Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом», – зазначив Никифоров.

Зазначимо, що завтра військовий злочинець Владімір Путін має взяти участь у церемонії підписання так званих «договорів» про вступ до Росії окупованих територій України, де пройшли псевдореферендуми. Церемонія запланована на 15:00.

Нагадаємо, що 27 вересня росіяни озвучили «результати» псевдореферендумів на окупованих територіях. У Кремлі «референдуми» назвали «такими, що відбулися». У четвер, 20 вересня, в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться «церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій». Раніше Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки повідомило, що Путін 30 вересня анексує окуповані території.