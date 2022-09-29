Після оголошення часткової мобілізації до лав російської армії вже призвали понад 100 тис. осіб. У Генеральному штабі ЗСУ переконані, що кількість мобілізованих буде значно більшою, ніж оголошені 300 тис.

«У Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов’язаних. На теперішній час уже призвано понад 100 тис. із оголошених 300 тис. осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тис. – не остаточна. Найімовірніше, що чисельність мобілізованих буде значно більшою», – розповів під час брифінгу заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Він зазначив, що мобілізація в Росії розпочалася не 21 вересня, а раніше. За його словами, з інформації від полонених відомо, що мобілізованих у вересні відправляли на фронт менше ніж через тиждень, без підготовки. Також він зазначив, що попри велику кількість ворожої техніки, часто вона є в поганому стані, окупантам бракує комплектуючих для ремонту.

Також під час брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що, за даними української розвідки, на сьогоднішній день ворог залучає до військових дій на території України близько 120 батальйонно-тактичних груп.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, росіяни вже втратили в Україні 58 580 осіб.