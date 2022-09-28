21 вересня в Росії оголосили мобілізацію 300 тис. осіб

Політичній верхівці держави-терориста Росії довелося неодноразово переглядати свої цілі повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі у Кремлі все ще мають надію на перехоплення ініціативи на полі бою за рахунок проведеної часткової мобілізації. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в адміністрації російського президента і воєнного злочинця Владіміра Путіна.

Наближені до Кремля особи вважають, що Росія зрештою може відновити ініціативу щодо просування далі в Україну, включно зі спробами захопити ключові міста, які не вдалося взяти раніше – Харків і Одесу.

«Хоча це здається надуманим, враховуючи нещодавні успіхи Києва на полі бою, російські офіційні особи впевнені, що їхні сили можуть завести боротьбу з Україною в глухий кут і змусити якесь врегулювання, яке підтвердить принаймні деякі з їхніх досягнень», – зазначає агентство.

Разом з тим самі журналісти натякають, що такі плани, м'яко кажучи, не відповідають сьогоднішньому становищу Росії на фронті. Як пише видання, наразі нема жодних ознак того, що 300 тис. мобілізованих росіян, погано навчених і кепсько мотивованих, зможуть змінити ситуацію на полі бою.

Військові аналітики вважають, що цих сил, швидше за все, буде достатньо лише для подальшого повільного просування. Водночас сам Київ на тлі російської мобілізації закликав дати захисникам України більше зброї.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тисяч резервістів. Проте згодом ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спершу знаходився під грифом «для службового використання», та дізналися, що насправді воювати можуть відправити мільйон росіян.