Владімір Путін, Москва, 20 вересня 2022

Президент Росії Владімір Путін заявив про часткову мобілізацію громадян країни і сказав, що підтримає будь-яке рішення, яке на фіктивних референдум про «приєднання» до Росії ухвалять жителі окупованих українських регіонів. Про це він сказав у своєму виступі, показаному в ефірі російських телеканалів вранці 21 вересня.

За словами Путіна, він підтримав пропозицію міністерства оборони. Мобілізаційні заходи розпочнуться вже 21 вересня. Він стверджує, що мобілізовані отримають такі ж гарантії, як контрактники.

За його словами, призову на військову службу підлягатимуть ті громадяни, які перебувають у запасі, та ті, хто проходив службу у збройних силах, має певні військово-облікові спеціальності та досвід. Після промови Путіна на сайті Кремля опублікували повний текст його указу про часткову мобілізацію.

Путін також доручив уряду та міноборони визначити правовий статус «добровольців» і бойовиків Донбасу: їх хочуть прирівняти до кадрових російських військових, пише «Громадське».

Цьому зверненню передували рішення окупаційних адміністрацій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей оголосити «референдуми» про «приєднання» їх до Росії. Путін сказав, що Росія підтримає будь-яке рішення, яке ухвалять жителі цих окупованих російськими загарбниками українських регіонів.

Після виступу воєнного злочинця у Росії миттєво подорожчав долар. Російська валюта в перші хвилини звернення знецінилася на 60 копійок.

Нагадаємо, 19 вересня так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» зажадали негайно ініціювати «референдуми» про визнання їх суб'єктами Росії. Окупанти Херсонської області услід за бойовиками Донецької та Луганської областей теж виступили за термінове проведення «референдуму» про вступ до РФ.

Окупанти планують провести свої псевдореферендуми з 23 по 27 вересня. «Голосувати» на них можна буде навіть онлайн або ж, наприклад, у в'язницях Ростова-на-Дону. На думку російських чиновників, анексія цих територій дозволить відповідати на атаки ЗСУ так, наче це атаки на Росію.

Світова спільнота назвала ці референдуми «нікчемними» й заявила, що не буде їх визнавати. Більше про це читайте у нашій статті «Шантаж «референдумом».