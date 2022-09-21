Оголошена Владіміром Путіним часткова мобілізація росіян спричинила доволі звичний ефект – західні дипломати засудили дії російського керівництва, акції російських компаній почали стрімко падати, самі росіяни почали підписуватися на канали з адресами роздачі повісток, українські посадовці увідкриту тролять росіян, а у соцмережах черговий мемний сплеск.

ZAXID.NET слідкує за міжнародною реакцією на заяви Путіна та бонусом показує найкращі меми.

Реакція світу

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що заява Путіна є ознакою того, що російські плани зазнали невдач. «Порушення Путіним його ж обіцянки не мобілізувати населення та незаконна анексія частин України є ознаками того, що його вторгнення зазначає невдач. Він та його міністр оборони послали десятки тисяч своїх громадян на смерть. Ані ці погрози, ані пропаганда не зможе приховати той факт, що Україна перемагає у війні, а міжнародна спільнота є об'єднаною, у той час, коли Росія стає міжнародною парією», – заявив британський міністр.

Аналогічне враження склалося і в надзвичайної і повноважної посолки США в Україні Бріджит Брінк.

Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022

Водночас міністерка закордонних справ Великобританії Джилліан Кіган заявила, що про часткову мобілізацію є «тривожною ескалацією» війни. «Очевидно, що ми це повинні розглядати серйозно, оскільки це те, що ми не контролюємо, і я не впевнена, що він [Путін] сам це контролює. Очевидно, що це ескалація», – заявила Джилліан Кіган у коментарі Sky News.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що після слів Путіна потрібно ще більше допомагати Україні. «Оголошена Путіним часткова мобілізація є спробою подальшої ескалації початою Росією війни та ще одним доказом того, що Росія є єдиним агресором. Україні потрібна допомога і ми повинні продовжувати її надавати», – написав чеський прем'єр.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про приведення у підвищену готовність сил швидкого реагування. «Оскільки військова мобілізація Росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії», – написав він.

Реакція України

Натомість схоже, що українські посадовці не надто перейнялися заявою Путіна і просто тролять росіян. Секретар РНБО Олексій Данілов нагадує, що кінцем мобілізації для багатьох стане «Лада».

Щодо останніх заяв. План путіна «Бермудський трикутник» – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – пвк «вагнер». Далі: український фронт – ліквідація – «Біла лада». — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 21, 2022

Міністр оборони України Олексій Резніков також проводить паралелі з російською автомобільною промисловістю.

The cars plant “Moskvich” plans to produce 300,000 cars a year.

The kremlin: the challenge is accepted - 300,000 reservists will be mobilized.

rus soldiers die in the war VS Ukraine. Their relatives receive a car as a reward.

The value of life & support of the economy in russia. pic.twitter.com/OcgZYxSuu0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 21, 2022

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк нагадує, що Росія заходить на 210 добу у «триденній війні» із закритими кордонами.

Йшов 210-й день «триденної війни». Росіяни, які вимагали знищити , врешті отримали:

1. Мобілізацію.

2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків.

3. Тюрму за дезертирство.

4. Спецзагони для «опущених» у ПВК.



Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 21, 2022

Реакція соцмереж

У самій Росії поширюються телеграм-чати з місцями роздачі повісток, так звані опозиціонери радять палити військкомати та брати штурмом Кремль.

В связи с грядущей мобилизацией хочется напомнить согражданам, что охрана Кремля и Ново-Огарево имеет намного более легкое вооружение, чем ВСУ. — Ходорковский Михаил (@mich261213) September 20, 2022

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Керівник благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут також не бачить проблеми в мобілізації.

Було 50 тисяч дохлих росіян — буде 350. Хочете більше — буде більше ‍♂️ — Т (@TarasChmut) September 21, 2022

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путін оголосив часткову мобілізацію, бо доводиться збирати росіян по частинам. — Anton Tymoshenko (@_Tymoshenko) September 21, 2022

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Задача за три дні взяти Київ змінилась на задачу за три дні знайти 300 000 ваньков готових до смерті — Вадим Кириленко (@vvadick) September 21, 2022

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Цей день настав. Українці знову пишуть своїм родичам і знайомим в Росії, але тепер — просто поцікавитися, що з їбалом. — Ім'я і національність (@Ukrostap) September 21, 2022

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путін: часткова мобілізація

росіяни: частковий протест — Майкл Щур (@MichaelShchur) September 21, 2022

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На росії хуйло звернулося до народу. Переклали для вас основні поїнти з його промови. Не празднуєм#мобилизация #путин pic.twitter.com/Ify70ScRjX — Ми не празднували (@myneprazdnuvaly) September 21, 2022

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