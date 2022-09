Оголошена Владіміром Путіним часткова мобілізація росіян спричинила доволі звичний ефект – західні дипломати засудили дії російського керівництва, акції російських компаній почали стрімко падати, самі росіяни почали підписуватися на канали з адресами роздачі повісток, українські посадовці увідкриту тролять росіян, а у соцмережах черговий мемний сплеск.

ZAXID.NET слідкує за міжнародною реакцією на заяви Путіна та бонусом показує найкращі меми.

Реакція світу

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що заява Путіна є ознакою того, що російські плани зазнали невдач. «Порушення Путіним його ж обіцянки не мобілізувати населення та незаконна анексія частин України є ознаками того, що його вторгнення зазначає невдач. Він та його міністр оборони послали десятки тисяч своїх громадян на смерть. Ані ці погрози, ані пропаганда не зможе приховати той факт, що Україна перемагає у війні, а міжнародна спільнота є об'єднаною, у той час, коли Росія стає міжнародною парією», – заявив британський міністр.

Аналогічне враження склалося і в надзвичайної і повноважної посолки США в Україні Бріджит Брінк.

Водночас міністерка закордонних справ Великобританії Джилліан Кіган заявила, що про часткову мобілізацію є «тривожною ескалацією» війни. «Очевидно, що ми це повинні розглядати серйозно, оскільки це те, що ми не контролюємо, і я не впевнена, що він [Путін] сам це контролює. Очевидно, що це ескалація», – заявила Джилліан Кіган у коментарі Sky News.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що після слів Путіна потрібно ще більше допомагати Україні. «Оголошена Путіним часткова мобілізація є спробою подальшої ескалації початою Росією війни та ще одним доказом того, що Росія є єдиним агресором. Україні потрібна допомога і ми повинні продовжувати її надавати», – написав чеський прем'єр.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про приведення у підвищену готовність сил швидкого реагування. «Оскільки військова мобілізація Росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії», – написав він.

Реакція України

Натомість схоже, що українські посадовці не надто перейнялися заявою Путіна і просто тролять росіян. Секретар РНБО Олексій Данілов нагадує, що кінцем мобілізації для багатьох стане «Лада».

Міністр оборони України Олексій Резніков також проводить паралелі з російською автомобільною промисловістю.

The cars plant “Moskvich” plans to produce 300,000 cars a year.

The kremlin: the challenge is accepted - 300,000 reservists will be mobilized.

rus soldiers die in the war VS Ukraine. Their relatives receive a car as a reward.

The value of life & support of the economy in russia. pic.twitter.com/OcgZYxSuu0