Інцидент між водієм та пасажиркою трапився пізно ввечері

Львівʼянка поскаржилася на водія львівської маршрутки, який їздив з вимкненими валідаторами і змусив її платити готівкою, хоч вона мала пільги як мама загиблого захисника. Приватний перевізник «Успіх-БМ» та міськрада, до якої звернулася пасажирка, відреагували. Сторони погодилися, що найкращим покаранням буде не звільнення водія, а його його донат на армію. Його місячну зарплату переказали на допомогу військовослужбовцям.

Про цей інцидент розповіла сама пасажирка Марʼяна Шульга 23 квітня у Facebook. Жінка зазначила, що як родичка загиблого захисника України має право на безкоштовний проїзд. Близько 21:30 вона сіла в маршрутку №51, але не змогла завалідувати свою «Леокартку», бо термінали не працювали.

«Водій, 35-40 річний ухилянт, повідомив, що валідатор не працює. Коли я сіла, він сказав, щоб я оплачувала за проїзд. На мою відповідь, що я маю пільгову Леокартку і посвідчення, він сказав все одно оплачувати. Я відмовилася, він зупинив автобус, відкрив двері і сказав виходити. Я знервовано кинула йому 200 грн і сказала, що я розберусь, чи мав він право виїжджати на маршрут з непрацюючим валідатором», – пише львівʼянка.

На вимогу видати паперовий квиток водій відповів, що не може його роздрукувати. Після цього випадку Марʼяна Шульга поскаржилась на гарячу лінію міста.

Вже наступного дня водій зателефонував пасажирці з вибаченнями, також його керівник Юрій Мельник пообіцяв, що таке більше не повториться, всім водіям вчергове нагадають про правила етикету.

Марʼяні Шульзі повідомили, що прийняли компромісне рішення для всіх сторін: не звільняти працівника, а замість покарання запропонувати зробити донат на ЗСУ. Гроші він вже перерахував на чинний збір для 80 ОДШБ, який організувала вдова захисника в пам’ять про загиблого чоловіка.

«Ще раз перепрошую за неприємний інцидент. Сподіваюсь, що цей донат допоможе усвідомити йому ганебність його вчинків та допоможе Вам забути негатив того вечора. Мова не про покарання, а про користь із цієї ситуації, про повагу і про справедливість. Для мене особисто це питання дуже чутливе і я дякую Вам за співпрацю та розуміння», – процитувала пасажирка слова директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олега Забарила.

Маршрут №51 обслуговує перевізник «Успіх БМ». Його керівником є Юрій Мельник. Прізвище водія-порушника не розголошують.