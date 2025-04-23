Львівська міськрада пропонує відкоригувати тарифи на проїзд в громадському транспорті

Львівська міська рада не підтримала підняття вартості проїзду до 32 грн, як вимагали перевізники. Проте після аналізу економічних показників Львів пропонує встановити такі тарифи, які врахують інтереси і пасажирів, і перевізників. У пресслужбі Львівської міськради у середу, 23 квітня, повідомили, що ціни на безготівковий проїзд можуть зрости до 17 грн з ЛеоКарт та до 20 грн за умови оплати банківською карткою.

За кілька останніх тижнів департамент економічного розвитку Львівської міськради спільно із департаментом міської мобільності та вуличної інфраструктури проаналізували всі компоненти тарифів. У пресслужбі ЛМР зазначили, що тариф потрібно переглянути, але він не відповідатиме сумі, яку вимагали сплачувати автотранспортні підприємства.

«Бачимо, що середній тариф у місті, враховуючи різні способи оплати, становить сьогодні менше, аніж він був у 2022 році – коли вартість проїзду була 15 гривень. Сьогодні середній тариф – неповних 14 грн. Відтак ми не можемо ігнорувати ріст витрат підприємств за цей період – паливо, зарплати, податки. Тому пропонуємо помірковане коригування», – сказав директор департаменту міської мобільності Львівської міської ради Олег Забарило.

Львівська мерія найближчими днями проведе консультації з громадськістю, на яких винесе такі пропозиції:

оплата готівкою не зміниться і становитиме 25 грн;

оплата банківською карткою зросте з 15 грн до 20 грн;

власники LeoКарт замість 13 грн платитимуть 17 грн;

для студентів діятиме знижений тариф по ЛеоКарт – 8,5 грн.

Які нові тарифи на проїзд в громадському транспорті пропонує місто

У пресслужбі Львівської міськради зазначили, що готівкою проїзд оплачують 7% пасажирів. Цей спосіб оплати залишається найдорожчим. Безкоштовно транспортом у Львові користуються 30 різних категорій пільговиків, які можуть виготовити собі персоналізовану пільгову ЛеоКарт. Йдеться про учасників бойових дій, школярів, людей з інвалідністю першої та другої груп.

«Ми не дозволимо перекладати всю інфляцію на плечі львів’ян. Усі рішення ухвалюємо з розумінням потреб мешканців і економіки транспорту. Якщо пропозицію підтримають на громадських обговореннях, перевізники мають продовжувати оновлювати свій автопарк. Так, у 2025 році приватні перевізники вже придбали сім нових автобусів і взяли кредит на купівлі ще 55. У комунальному АТП-1 на цей рік хочуть закупити 48 машин великого класу і 10 машин середнього розміру», – повідомили у Львівській міськраді.

Нагадаємо, що львівські приватні перевізники 9 квітня заявили про необхідність збільшення тарифів на проїзд у маршрутках, оскільки протягом останнього року їхні витрати зросли, а середній тариф на проїзд зменшився.

Додамо, що від запровадження ЛеоКарт проїзд для пасажирів з 15 грн здешевшав до 13 грн. За інформацією ЛМР, цей спосіб оплати є найпоширенішим за останні півтора року. Крім цього, власники ЛеоКарт мають можливість зробити безоплатну пересадку протягом 40 хвилин. Мерія розповідає, що кількість скарг на якість перевезень у Львові зменшилась майже вдвічі.