Закуплені в Німеччині автобуси Mercedes-Benz Citaro курсують на маршруті №84

Львівські приватні перевізники заявляють про необхідність збільшення тарифів на проїзд у маршрутках, аргументуючи, що протягом останнього року їхні витрати зросли, а середній тариф на проїзд зменшився. При цьому озвучують цифри підняття вартості проїзду до 16-17 грн для користувачів ЛеоКарт (теперішній тариф 13 грн), до 20 грн при оплаті банківською карткою (зараз 15 грн) та до 30-50 грн при готівковій оплаті (зараз є 25 грн). Свої розрахунки вони подали до Львівської міськради, яка і ухвалюватиме кінцеве рішення. Про це йшлося на організованій перевізниками пресконференції у середу, 9 квітня.

Голова правління Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс-Львів» Іван Велійка назвав чинники, які спонукали перевізників ініціювати зростання тарифів. Він заявив, що порівняно з 2024 роком у першому кварталі 2025 року пасажиропотік у Львові суттєво впав, відповідно зменшилися доходи підприємств.

«Іншою причиною є обмеження на кількість поїздок пільговиками, а саме пенсіонерами. Компенсаційні виплати з міського бюджету зменшилися, а кількість пільговиків не зменшилася, а може і зросла», – стверджує Велійка.

З його слів, близько 25% пасажирів користуються пересадковими квитками та їдуть двома маршрутками за ціною одного квитка. «За пересадкові талони нам ніхто не компенсує», – заявив він.

За підрахунками Івана Велійки, порівняно з першим кварталом 2024 року, середній тариф зменшився на близько 3,5 грн, у той час витрати підприємств зросли.

«Поступово відбувається заміна малих автобусів на автобуси більш вищого класу і комфорту, що потребує більших затрат на обслуговування. Вартість дизпалива зросла орієнтовно на 4,5 грн. Заробітна плата працівників автотранспортних підприємств зросла в рази – на близько 250%. Сукупність цих факторів призвела до того, що зменшився середній тариф. І це є аргументом, який штовхає нас на ініціативу перегляду тарифу», – додав він.

Генеральний директор концерну «Екопастранс» Ігор Самардак переконаний, що тарифи потрібно збільшувати, і це питання мала би ініціювати мерія, а не перевізники. На його думку, перегляд тарифів мав би відбуватися щоквартально.

«Мене дико обурює питання, що в питанні підняття тарифів ми щось комусь маємо доводити і пояснювати. Рівень заробітної плати в транспортних підприємствах Львова найвищий в Україні, оновлення транспорту теж на високому рівні. Приватні перевізники придбали близько 100 автобусів за рік», – заявив він.

Ігор Самардак назвав орієнтовні тарифи, які ініціюють перевізники. «Я би підняв готівковий проїзд до 50 грн, до 20 грн по банківській карті, 16-17 грн для ЛеоКарт. Проїзний з розрахунку по 13 грн за 60 поїздок (780 грн – Ред.) для тих, хто їздить багато», – зазначив він.

За його словами, з теперішніми тарифами перевізникам доведеться продавати автобуси та зменшувати кількість рейсів.

Ініціативу збільшення тарифів на проїзд також підтримали представники приватних перевізників «Транс-Сіті», «Епітранс», «Фіакр-Львів», «Міра і К» та «Успіх БМ». Представники комунального АТП-1 участь у пресконференції не брали.

«Мабуть, люди не розуміють та думають, що тариф 25 грн у Львові найвищий в Україні. Якщо взяти всі тарифи (оплата банківською картою, ЛеоКарт), то середній тариф виходить 12,5 грн. Ми взяли зобов’язання, що будемо закуповувати новий транспорт, ми все виконали. Маршрут 84 повністю оновлений. Зараз ми помаленьку котимось в прірву, накопичуються борги. Все дійде до того, що все зупиниться», – заявив директор «Успіх БМ» Юрій Мельник.

Нагадаємо, востаннє вартість проїзду у міському транспорті Львова змінювали 1 вересня 2024 року. Квиток, придбаний за готівку у водія зараз коштує 25 грн, квиток ЛеоКарт – 13 грн (6,5 грн – студентський), а квиток, оплачений карткою – 15 грн. Також місто планує запровадити місячні абонементи. Варто зауважити, що окремі приватні перевізники почали закуповувати вживані низькопідлогові автобуси, які вже курсують на маршрутах.