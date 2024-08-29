У Львові зросте вартість оплати проїзду готівкою в громадському транспорті
З 1 вересня за паперовий квиток, придбаний у водія, треба буде платити 25 грн
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В громадському транспорті Львова з 1 вересня вартість проїзду для тих, хто купує квиток за готівку у водія, зросте до 25 грн. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради. Зараз квиток у водія можна придбати за 20 грн.
Вартість проїзду для тих, хто має транспортну картку ЛеоКарт або розраховується за допомогою електронних засобів оплати не зміниться і становитиме:
- 13 грн – при оплаті загальною карткою ЛеоКарт;
- 6,5 грн – при оплаті студентською картеою ЛеоКарт;
- 15 грн – при оплаті банківською карткою чи пристроєм з NFC.
У міськраді додають, що підвищення вартості проїзду торкнеться приблизно 19% пасажирів громадського транспорту. Саме така частка пасажирів платить за проїзд готівкою.
Також у міськраді нагадують, що для власників транспортних карток доступні безоплатні пересадки упродовж 40 хвилин. З 12 липня власники транспортних карток скористалися цією опцією 330 тис. разів. ЛеоКарт у Львові купили або оформили 405 тис. пасажирів.
«Перевагою від впровадження е-квитка є детінізація у сфері перевезень. Завдяки прозорому обліку перевізники мають можливість покращувати послуги, зокрема, оновлювати рухомий склад», – говорить керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.
Як повідомляв ZAXID.NET, вартість квитка, придбаного за готівку у водія, мала зрости до 25 грн ще з 1 червня. Проте 24 травня виконавчий комітет Львівської міськради відклав подорожчання до вересня 2024 року.