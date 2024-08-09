Львівська міськрада обрала перевізників на дев’ять автобусних маршрутів
Серед переможців – комунальне «АТП-1», «ЛАП-14630» та «Успіх-БМ»
Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради провів конкурс перевізників для обслуговування дев’яти міських автобусних маршрутів. Ідеться про автобуси №55а, 56а, 58, 59, 60, 61, 62, 63 і 84. Серед переможців – комунальне «АТП-1», ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство -14630» та ТзОВ «Успіх-БМ». Усі ці компанії вже роками працюють на львівському ринку перевезень.
Як повідомили 9 серпня в пресслужбі Львівської міськради, за результатами конкурсу, який оголосили ще 20 червня, ЛК «АТП-1» і надалі буде обслуговувати маршрути №55а, 56а, 60, 61, 63. І цей перевізник вже забезпечив великі низькопідлогові автобуси на цих маршрутах.
ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство – 14630» й далі обслуговуватиме маршрути №58, 59. Своєю чергою, ТзОВ «Успіх-БМ» буде обслуговувати маршрути №62, 84. У договорах з цими перевізниками вказано, що вони впродовж року зобов’язуються забезпечити на маршрутах транспорт, який буде пристосований для перевезення маломобільних людей. За невиконання цієї умови договори з перевізниками можуть розірвати. Крім цього, перевізник має забезпечити наявність GPS-системи на всіх автобусах свого маршруту, що передаватиме ці дані Центр керування руху ЛКП «Львівавтодор».
Нагадаємо, у лютому Львівська міська рада обрала перевізників для семи міських маршрутів. Серед переможців – комунальне «АТП-1» та дві компанії, які ще не працювали на львівському ринку перевезень.