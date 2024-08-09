За умовами договору, частина автобусів має бути пристосована для перевезення маломобільних пасажирів

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради провів конкурс перевізників для обслуговування дев’яти міських автобусних маршрутів. Ідеться про автобуси №55а, 56а, 58, 59, 60, 61, 62, 63 і 84. Серед переможців – комунальне «АТП-1», ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство -14630» та ТзОВ «Успіх-БМ». Усі ці компанії вже роками працюють на львівському ринку перевезень.

Як повідомили 9 серпня в пресслужбі Львівської міськради, за результатами конкурсу, який оголосили ще 20 червня, ЛК «АТП-1» і надалі буде обслуговувати маршрути №55а, 56а, 60, 61, 63. І цей перевізник вже забезпечив великі низькопідлогові автобуси на цих маршрутах.

ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство – 14630» й далі обслуговуватиме маршрути №58, 59. Своєю чергою, ТзОВ «Успіх-БМ» буде обслуговувати маршрути №62, 84. У договорах з цими перевізниками вказано, що вони впродовж року зобов’язуються забезпечити на маршрутах транспорт, який буде пристосований для перевезення маломобільних людей. За невиконання цієї умови договори з перевізниками можуть розірвати. Крім цього, перевізник має забезпечити наявність GPS-системи на всіх автобусах свого маршруту, що передаватиме ці дані Центр керування руху ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, у лютому Львівська міська рада обрала перевізників для семи міських маршрутів. Серед переможців – комунальне «АТП-1» та дві компанії, які ще не працювали на львівському ринку перевезень.