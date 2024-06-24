Перевізників просять зголошуватись на конкурс до 19 липня 2024 року

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради оголосив конкурс на визначення перевізників для обслуговування дев’яти міських маршрутів. Ідеться про автобуси №55а, 56а, 58, 59, 60, 61, 62, 63 і 84.

Як вказано в оголошенні, перевізник-претендент має забезпечити роботу автобусів стандарту не нижче євро-3, 50% із яких мають бути пристосовані для перевезення людей з інвалідністю та встановити обладнання для повноцінної роботи безготівкової оплати проїзду та електронного квитка. Крім цього, перевізник має забезпечити наявність GPS-системи на всіх автобусах свого маршруту, що передаватиме ці дані Центр керування руху ЛКП «Львівавтодор».

Перелік маршрутів:

№55а с. Збиранка – пл. Різні (1 автобус місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на годину);

№56а пл. 700-річчя Львова – м. Дубляни (1 автобус місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 80-90 хвилин);

№58 станція «Підзамче» – с. Завадів (2 автобуси місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 50-60 хвилин);

№59 станція «Підзамче» – с. Зарудці (1 автобус місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 150 хвилин);

№60 пл. Різні – с. Ситихів (1 автобус місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 120-150 хвилин);

№61 с. Підрясне – с. Підбірці (7 автобусів місткістю 80 пасажирів, що курсуватиме раз на 25-30 хвилин);

№62 станція «Підзамче» – с. Малі Грибовичі (1 автобус місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 80-90 хвилин);

№63 вул. Під Дубом – с. Воля Гамулецька (1 автобус місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 90-120 хвилин);

№84 с. Рудне – вул. Щурата(18 автобусів місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 8-10 хвилин).

Перевізників просять зголошуватись на конкурс до 19 липня 2024 року та надсилати відповідні пакети документів за адресою міського управління транспорту – вул. Сахарова, 2. Сам конкурс на визначення перевізників для семи автобусних маршрутів проведуть 5 серпня.

Нагадаємо, у лютому Львівська міська рада обрала перевізників для семи міських маршрутів. Серед переможців – комунальне «АТП-1» та дві компанії, які ще не працювали на львівському ринку перевезень.