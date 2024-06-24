Львівська міськрада оголосила конкурс перевізників на 9 автобусних маршрутів
Провести конкурс на визначення перевізників планують 5 серпня
Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради оголосив конкурс на визначення перевізників для обслуговування дев’яти міських маршрутів. Ідеться про автобуси №55а, 56а, 58, 59, 60, 61, 62, 63 і 84.
Як вказано в оголошенні, перевізник-претендент має забезпечити роботу автобусів стандарту не нижче євро-3, 50% із яких мають бути пристосовані для перевезення людей з інвалідністю та встановити обладнання для повноцінної роботи безготівкової оплати проїзду та електронного квитка. Крім цього, перевізник має забезпечити наявність GPS-системи на всіх автобусах свого маршруту, що передаватиме ці дані Центр керування руху ЛКП «Львівавтодор».
Перелік маршрутів:
- №55а с. Збиранка – пл. Різні (1 автобус місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на годину);
- №56а пл. 700-річчя Львова – м. Дубляни (1 автобус місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 80-90 хвилин);
- №58 станція «Підзамче» – с. Завадів (2 автобуси місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 50-60 хвилин);
- №59 станція «Підзамче» – с. Зарудці (1 автобус місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 150 хвилин);
- №60 пл. Різні – с. Ситихів (1 автобус місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 120-150 хвилин);
- №61 с. Підрясне – с. Підбірці (7 автобусів місткістю 80 пасажирів, що курсуватиме раз на 25-30 хвилин);
- №62 станція «Підзамче» – с. Малі Грибовичі (1 автобус місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 80-90 хвилин);
- №63 вул. Під Дубом – с. Воля Гамулецька (1 автобус місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 90-120 хвилин);
- №84 с. Рудне – вул. Щурата(18 автобусів місткістю 35 пасажирів, що курсуватиме раз на 8-10 хвилин).
Перевізників просять зголошуватись на конкурс до 19 липня 2024 року та надсилати відповідні пакети документів за адресою міського управління транспорту – вул. Сахарова, 2. Сам конкурс на визначення перевізників для семи автобусних маршрутів проведуть 5 серпня.
Нагадаємо, у лютому Львівська міська рада обрала перевізників для семи міських маршрутів. Серед переможців – комунальне «АТП-1» та дві компанії, які ще не працювали на львівському ринку перевезень.