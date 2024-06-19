Вже сьогодні з обіду проводитимуть обкатку автобусів

З четверга, 20 червня, після тривалої перерви у Львові запрацюють ще два автобусні маршрути. Йдеться про №30 зі сполученням Рясне-1 – вул. Віденська (Новий Львів) та №48 зі сполученням вул. Любінська – Галицьке перехрестя. Про це повідомили у Львівській міській раді із посиланням на управління транспорту.

На маршруті №30 курсуватимуть автобуси марки «Атаман» з низькопідлоговим майданчиком. А на маршруті №48 – великі низькопідлогові автобуси марки VDL.

Фото ЛМР

Як уточнив керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, вже сьогодні з обіду проводитимуть обкатку автобусів на цих лініях.

«Сьогодні з 13:00 на обох маршрутах курсуватиме по два автобуси. Запрацюють маршрути завтра зранку, але ще не зі 100% випусками. Так, у четвер, 20 червня, на маршруті №30 працюватиме чотири автобуси, а на маршруті №48 – три автобуси. Повний випуск транспорту перевізник, ТОВ «Епітранс», забезпечить до кінця тижня. Відповідно до угод, у місті має працювати 8вісім автобусів №30 та 14 автобусів №48», – розповів Орест Олеськів.

Схема руху, за якою курсуватимуть автобуси №30:

вул. Т. Шевченка (Рясне 1) – вул. Левандівська – вул. Сяйво – вул. Городоцька – пл. М. Кропивницького – вул. С. Бандери – вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – вул. Козельницька – вул. Панаса Мирного – вул. Угорська – вул. Віденська – вул. С. Литвиненка – вул. Панаса Мирного – вул. Козельницька – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. М. Коперника – вул. С. Бандери – пл. М. Кропивницького – вул. Коротка – вул. Городоцька – вул. Сяйво – вул. Левандівська – вул. Т. Шевченка (Рясне 1).

Схема ЛМР

Схема руху, за якою курсуватимуть автобуси №48:

вул. Любінська (зупинка «Кричевського») – вул. І. Виговського – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка А. Сахарова – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Під Дубом – вул. Л. Долинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя) – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – вул. П. Дорошенка – вул. М. Коперника – вул. С. Бандери – вул. М. Вербицького – вул. Академіка А. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. І. Виговського – вул. Любінська (зупинка «Кричевського»).

Схема ЛМР

Актуальні розклади руху незабаром будуть доступні за посиланням. Нагадаємо, також у травні-червні у Львові відновили курсування ще трьох автобусних маршрутів: №45, №12 та №57.