Маршрут довго не працював, бо не було перевізника

У середу, 29 травня, у Львові запрацює автобусний маршрут №12, сполученням мікрорайон Рясне-2 – Автостанція №2. Цим маршрутом мешканці мікрорайону Рясне можуть доїхати до лікарні святого Пантелеймона. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Схема руху, за якою курсуватимуть автобуси №12: вул. Величковського – вул. Шевченка – вул. Омеляна Ковча – вул. Винниця – вул. Тунельна – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Липинського – (автовокзал «Північний») – вул. Миколайчука – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – вул. Тунельна – вул. Винниця – вул. Омеляна Ковча – вул. Шевченка – вул. Величковського.

У робочі дні на лінії буде шість автобусів Ataman, що курсуватимуть з інтервалом 15 хвилин. У вихідні на маршруті буде п’ять автобусів з інтервалом 20 хвилин. Перше відправлення з обох кінцевих зупинок у робочі дні – о 6:30, останні рейси – о 21:40. У вихідні дні перший рейс з вул. Величковського буде о 6:50, а останній – о 21.10. З вул. Липинського – о 7:30 і о 21:20 відповідно.

«Розклад руху автобусів є тимчасовим і, за результатами роботи маршруту, ще буде коригуватися», – додали в управлінні транспорту ЛМР.

Маршрут №12, що передбачений в міській автобусній мережі, не працював тривалий час через відсутність перевізника. Нещодавно його обрали на конкурсі – це ТОВ «Епітранс». Компанія працює у Києві, Білій Церкві, Чернігові, Чернівцях, Луцьку та у Львівській області.