Середньовічна фортеця розташована у Східних Бескидах поблизу Трускавця і Східниці

Від п’ятниці, 24 травня, відновив роботу маршрут Львів – Східниця – Урич. Тепер доїхати до заповідника Тустань можна без пересадок, повідомили в адміністрації заповідника.

Автобус курсуватиме в п'ятницю, суботу та неділю. Він виїжджатиме з площі Двірцевої у Львові о 9:00 та о 14:00. У Трускавці він зупинятиметься о 10:50 і 15:50, у Східниці – об 11:30 і 16:30 відповідно. Із Урича автобус до Львова виїжджатиме об 11:50 та о 16:50.

На маршруті працюють автобуси ТзОВ «Львівське АТП-14631». Зазвичай ці автобуси доїжджають до Східниці, але на літній період продовжують маршрут ще на 6 км до Урича.

Тустань – середньовічна наскельна фортеця-град і митниця XII-XVI століть, давньоруський наскельний оборонний комплекс, залишки якого розташовані у Східних Бескидах в Стрийському районі Львівщини поблизу села Урич.