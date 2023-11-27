Хату викупили у спадкоємців і перевезли в Урич

До музею заповідника «Тустань» на Львівщині евакуювали старовинну хату бойків. Архітектурну памʼятку виявили під час експедиції в гірському селі Плавʼя Стрийського району. Під час розбирання конструктивних елементів, у ній виявили декоративне різьблення, сховане під тиньком, а також записки та речі її перших власників. Хату відреставрували, тепер вона доповнить експонати скансену.

Як розповіли у заповіднику, багато автентичних осель в українських селах напівзруйновані, їх складно перевезти через аварійних стан, а іноді вже й неможливо. Цю хату виявив директор заповідника, архітектор Андрій Котлярчук та краєзнавець Ігор Чудійович.

«Її ще у 1926 році збудував місцевий селянин Данило Мадиняк. Чоловік звів будинок для своєї сімʼї. Родина Мадиняків була заможною, тому змогла під час будівництва оселі використати сучасні на той час технології, зокрема накрити хату черепицею, а не соломою, і саме ця черепиця фактично врятувала оселю від руйнування», – розповіли у Тустані.

Попри хороший стан, будинок почав руйнувався і потребував негайної евакуації. У липні 2023 року хату у родини викупили та перевезли до Урича, де є заповідник «Тустань». Їх фінансово підтримала Організація реагування на надзвичайні ситуації в сфері культури (CER) з Нідерландів.

Дослідники, які оглянули хату, виявили, що там є унікальне декоративне різьблення не тільки назовні, але і всередині хати, воно збереглося під штукатуркою. А під час розбирання будинку виявили записки та речі тодішніх власників.

«Бойківська оселя є доволі велика, має майже 16 метрів. Тут збережені сіни, дві кімнати по обидва боки та окремо комора. Житлову частину будинку із господарською сполучає галерея, яка проходить вздовж усього будинку, і слугувала своєрідним коридором для господарів та дозволяла не виходити повністю на вулицю без потреби. Сама галерея є унікальною особливістю і притаманна будинкам цього регіону. Вхідний портал у галерею оздоблює різьблений декор. Рослинні та геометричні орнаменти, розети та хрести вирізані по всій галереї, але найбагатший на оздоблення власне ж вхідний портал», – описують інтєр’єр хати дослідники.

Хату перевозили до Урича двома вантажівками, а потім збирали майже 3 місяці. Частина деревʼяних елементів була пошкоджена, довелося замінити зігнилі бруси та дошки. Всі роботи проводили згідно з традиціями народного зодчества: у відповідні дні, із закладанням символічних оберегів. Зараз бойківська садиба стоїть поруч з іншою автентичною оселею бойків – хатою у Глубокім, яка вже виконує роль музею. Новий будинок відкритий для огляду туристів.

Директор заповідника «Тустань» Андрій Котлярчук вважає, що збереження та примноження автентичної забудови сприятиме розвитку туристичного потенціалу села. Тому у майбутньому скансен планують розширювати.