Для покриття даху стодоли використали 2500 снопів очерету

У львівському Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького реставрують лемківську церкву та найбільшу стодолу із Буковини. Для перекриття стодоли з південних областей привезли очерет. Роботи проводять за кошти музею та силами майстрів скансену.

У стодолі з Буковини потрібно повністю оновити очеретяну покрівлю. Для перекриття з півдня України привезли 2,5 тисячі снопів очерету. Роботу проводять з дотриманням всіх технологій і з використанням оригінальних матеріалів.

«Спочатку стелимо матеріал, потім підбиваємо його в рівень, закріплюємо. Тут досить велика площа даху, зі своїм специфічним кутом нахилу та конструкціями, тому робота потребує зусиль. Працюємо багато, бо треба завершити якнайшвидше, поки не почались морози і сніг», – розповідає реставратор Валерій.

Стодолу поч. XX ст. перевезли зі села Бережонка Вижницького району Буковини. Вона поділена на три частини: найбільша середня – тік, на якому молотили збіжжя, справа – засік, зліва – стайня. Спереду і ззаду має великі ворота для проїзду воза зі снопами. Дах стодоли раніше покривали соломою – тим матеріалом, який був доступний у регіоні. У стодолі експонується молотарка – машина для обмолоту зернових, яка приводилася в дію кіньми або паровою машиною.

Ще одним важливим об’єктом, який зараз реставрують у музеї, є церква св. Володимира та Ольги, це репліка лемківської церкви зі села Котань. За 30 років, відколи вона у музеї, її жодного разу не реставрували. Зараз там міняють ґонт на даху. Роботи мають закінчити наступного тижня.

«Реставрація цього об’єкта – це дуже складна робота, адже архітектура церкви має багато заокруглень, кутів, особливих завершень. Це дуже кропітка робота, але радіємо, що маємо вправних майстрів, які знають, як це правильно і красиво зробити. За кошти з квитків ми маємо змогу закуповувати матеріали для реставрацій», – зазначив директор львівського скансену Михайло Закопець.

У Музеї народної архітектури та побуту є 125 об’єктів, всі вони цінні і старовинні. Через погодні умови будівлі потребують ретельного догляду та частої реставрації.