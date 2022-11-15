У споруді замінили ґонтове покриття

У Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові відреставрували один з найбільших експонатів, в якому замінили ґонтове покриття, повідомляє прес-служба ЛМР. Парафіяльну стодолу ХІХ ст. перевезли в скансен із с. Либохора Турківського району, це зразок бойківської архітектури.

Ця споруда є не тільки музейним об’єктом, але й використовується як фондосховище. Її дах потребував нагального ремонту. У травні 2021 року музей започаткував благодійний проект «Купи ґонтину – врятуй стодолу», до якого могли долучитися благодійники.

Реставрацію почали у червні 2022 року. Для покриття даху використали 49 тисяч смерекових дощечок. Після перекриття даху за давньою технологією їх вкрили шаром сирої нафти (ропи).

«Дощечки перекривають фактично більшу частину попередніх. І це виходить, що вона накривається у два ряди, одна за одною. Це забезпечує більшу товщину, туди не затікає вода, і дах не гниє», – пояснив керівник будівельно-реставраційного відділу музею Василь Марків.

Дах покрили новими смерековими ґонтинами (фото музею)

Керівник Шевченківського гаю Михайло Закопець зазначив, що роботи виконали працівники музею власними зусиллями.

«Це все кропітка робота наших майстрів, повністю ручна робота. Один із працівників, які цього року перекривали стодолу, робив це і минулого разу, ще 30 років тому. Ми переконані, що цей дах простоїть не менше. Разом із тим, успішність цього проекту – приклад того, як небайдужі містяни та відвідувачі музею можуть разом долучатися до збереження архітектурних об’єктів», – зазначив Михайло Закопець.

Нагадаємо, до музею нещодавно отримав новий експонат: туди перевезли гуцульську кліть-комору із гірського села Плоска Вижницького району Чернівецької області.