Автобус №45 поїде за оновленою схемою у червні

Автобус №45, що зараз сполучає ТРЦ Victoria Gardens і центр Львова, курсуватиме за оновленим маршрутом та змінить кінцеву зупинку. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у пʼятницю, 17 травня.

Зараз автобуси №45 курсують від ТРЦ Victoria Gardens через вул. Вітовського до пл. Галицької. Згідно з рішенням виконкому, його маршрут та кінцеву зупинку змінили, зокрема:

вул. Наукова (зупинка «Симоненка») – вул. Княгині Ольги – вул. Сахарова – вул. Коперника – вул. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. Франка – пл. Соборна – пл. Галицька – пл. Міцкевича – просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Коперника – вул. Бандери – вул. Вербицького – вул. Коперника – вул. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Наукова (зупинка «Симоненка»).

«Організація дорожнього руху біля ТРЦ “Вікторія Ґарденс” не дозволяє залишити там цю зупинку. Тому встановлюємо її на вул. Симоненка. І, відповідно, з вул. Симоненка автобуси будуть виїжджати на вул. Наукову, на кільце, забираючи мешканців прилеглих будинків та загалом мікрорайону», – зазначив керівник департаменту мобільності Олег Забарило.

За оновленим маршрутом і до нової кінцевої зупинки автобус почне курсувати за місяць. Для цього міська рада ще має погодити оновлений маршрут із поліцією.

Нагадаємо, маршрут автобуса №45 припинив роботу ще з початку пандемії Covid-19. За старою схемою знову він почав курсувати лише з 13 травня 2024 року.

Маршрут обслуговує комунальне АТП-1. У робочі дні на маршруті курсує п’ять автобусів. У останні рейси з обох кінцевих зупинок автобуси відправляються о 21:00.