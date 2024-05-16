На двох кінцевих зупинках громадського транспорту у Львові встановлять пункти відпочинку водіїв. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 16 травня.

Йдеться про кінцеву зупинку трамвая №2 на вул. Коновальця, 111 та кінцеву тролейбусну зупинку на вул. Ряшівській, 1. Згідно з пояснювальною запискою до ухвали, на кінцевих зупинках облаштують приміщення площею 40 м2, зроблені з розбірних конструкцій, для відпочинку водіїв громадського транспорту. Для цього ЛКП «Львівелектротранс» отримає відповідні конструктивні елементи в оренду на 10 років.

Додамо, що відповідно до Правил експлуатації трамвая і тролейбуса, затверджених у 2020 році, що є основним документом, який регламентує роботу підприємств електротранспорту, на кінцевих станціях повинні бути службові приміщення для короткотривалого відпочинку обслуговуючого персоналу.

Зазначимо, що наразі у Львові діють 6 пунктів відпочинку для водіїв тролейбусів і 8 – для водіїв трамваїв. Пункти відпочинку обладнані системою опалення та електричними приладами, санвузолом, туалетом, меблями, міні-кухнями тощо.